東安古橋藝術光雕秀 80幾年來首次魔幻登場

2019-04-21 07:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年的桐花祭把古蹟變炫啦！這使得高齡80幾歲的縣定古蹟～東安古橋成為今年新竹縣桐花慶典最吸睛的話題，昨晚一舉寫下吸客4000人的記錄，許多來客搶攻「水岸第1排」的VIP區，就是要拍到它在五彩燈光變換下所展現的魔幻新魅力。

縣府文化局以「花見．桐花耀起來」為名，替東安古橋量身打造6場的藝術光雕秀，除了昨晚「新竹遶桐花」～2019新竹縣客家桐花祭開幕式展演，今晚7點5分、7點30分，以及8點25分還將各有1場，每場歷時5分鐘。

該局表示，前晚他們在東安古橋試燈、拍「定裝照」後，東安古橋在橋頂的五彩光束投射在悠悠牛欄河水上，反射回到5拱橋身及其倒影後，一掃大家慣見的古樸、沈靜，霎時變得絢爛、魔幻，立刻豔驚各界。

短短1日的口耳相傳，昨晚首演就吸引至少近4000名來客「朝聖」，不僅擠滿水岸，就連古橋上也站滿。預估今天人潮會更多，2天可望寫下1萬人的紀錄。

配合東安古橋的藝術光雕秀，多名客籍、或是出身新竹縣的優秀歌手們也參與演出。其中關西的女兒朱俐靜因為人親土親，最受到在地鄉親的歡迎，她也準備多份簽名海報，站在牛欄河的水上舞台直接朝位於水岸的觀眾席飛射而去，引起粉絲們的騷動。

今天早上東安古橋周邊仍有市集，下午的音樂會結束，入夜將改由天狼星口琴樂團、大新竹管弦樂團搭檔多個在地表演團體壓軸演出；前述光雕秀更是今年竹縣桐花祭起跑活動的「must-see」。

至於將一路嗨到5月18日的「新竹遶桐花」，橫山、湖口、尖石、北埔、峨眉、竹東、新埔等鄉鎮市公所以及社區，配合推出系列的「桐花輕旅行」。

遊客只要在東安古橋音樂會等定點索取到桐花手冊，邊玩活動邊集章，就可以在5月18日竹北新瓦屋舉行的「好客上好茶」參加抽獎。

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