台灣孩子個個是寶 百年前「賣子契」道盡貧窮人家辛酸

2019-04-21 00:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣出生率低，小孩個個是寶，但100多年前的台灣，家貧賣子時有所聞，南投縣文史工作者梁志忠收藏兩張賣子契，道盡貧困人家賣子的辛酸，其中一張賣子契寫的是男嬰一出生母親就病故，父親想賣親戚卻被嫌命硬無人肯買，最後是由喪妻無子翤的親戚買下，生父拿了錢才能辦老婆辦後事。

南投縣文化資產學會理事長梁志忠收藏的台灣古文書契約類極多，買賣土地、招婿、買童養媳到賣兒子都有，梁志忠說，百年前的農業社會重男輕女，賣兒子都是逼不得已，「賣子契」道盡貧窮人家的無奈和心酸。

梁志忠收藏的兩張賣子契，其中一張是日治時期的明治39年（1906年）所立，林姓婦女剛生下第3個兒子，但窮到連柴米油鹽都沒有，只好賣掉剛出生的三子，給黃姓婦人作為「螟蛉子」。

另一張沒有明寫「賣子契」而是立「立繼嗣契約」，找證人及代書人立契約時間是明治32年（1899年）。契約書中記載，許姓男子的妻子生產後幾天即死亡，留下剛出生的二兒子，許男無力撫養，但命運坎坷的新生兒卻無親戚要承養，很多人都嫌他命硬剋母。

幾經波折，最後是由許男的喪妻膝下猶虛的姊夫，答應許男的二子過繼給他傳其李家香火，變相賣子價格是6大圓。而過繼後許男姊夫雇乳母撫育，這也在契約中寫出來。

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