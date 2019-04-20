國健署調查 25％到35％國人有肥胖、三高、代謝症候群

2019-04-20 23:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕國人健康隱憂越來越嚴重。國民健康署委外調查發現，23年來成年國人肥胖問題、「三高」危害和代謝症候群盛行率越來越高，特別是男性肥胖比率超過四分之一、代謝症候群盛行率更高達約35%。

第五次「國民營養健康狀況變遷調查」從2013年到2016年，總計問卷訪問共11000多人、體檢9700多人，以了解各項慢性病盛行率。

結果發現，各項慢性病問題都逐年上升。以過重和肥胖問題來看，男性的肥胖問題從1993年的10.3%，增長到2016年的25.3%；糖尿病盛行率也從3.3%增長到11.2%；代謝症候群更從9.8%暴增到34.8%。

男性的慢性病問題較嚴重，也能從飲食看出端倪。成年男性在豆魚蛋肉類的每日攝取份數高達8到9.2份，高於建議攝取量的每日6到7份。

反觀蔬菜和水果攝取量遠遠不夠。男性的蔬菜類每日攝取量僅2.3到3份，低於建議值的4到5份；水果類攝取量僅1到1.6份，低於建議值的3.5份。

肉吃太多、蔬果吃太少外，報告也顯示國人攝取含糖飲料太多，19歲到44歲的男女平均每日喝一次以上的含糖飲料，包括茶類、糖奶茶、運動飲料和含糖咖啡。

國健署社區健康組組長吳建遠指出，飲食和運動對於慢性病之間的關係早已被認定，且飲食的影響絕對是關鍵，不論男、女都會受影響；成年人吃進太多熱量、太油、太甜且營養不均衡，這些都會導致肥胖，連帶會造成許多慢性疾病，這可能也和現代人因工作忙碌、外食比率高有關。

針對慢性病盛行率攀升，吳建遠說，調查已經顯示國人的營養攝取不均衡，針對飲食和慢性病防治，已是國健署今年最重要的工作之一，除了推廣均衡飲食外，也將和體育署合作，藉改善營養攝取和多運動讓慢性病盛行率降低。

另外，調查也顯示國人維生素缺乏最嚴重的是脂溶性維生素D及維生素E；礦物質則是鈣的攝取不足狀況最嚴重，其次為鎂、鋅及鐵，而鈉則有攝取過高的情形。

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