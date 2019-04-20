石蚵小麥文化季玩很大！坐電動車遊麥田 明天千人剝蚵

2019-04-20 22:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「蚵出金寧、麥向幸福」108年金寧鄉石蚵小麥文化季今天熱鬧登場，展開為期兩天的1村1特產行銷活動，除了有小麥巧克力、貢糖雪Q餅、金寧鄉特色明信片、夢幻飲品等20餘項DIY體驗，遊客乘坐電動車倘佯在碧波萬頃的麥田小徑，感受極富鄉村特色的金門田野風景，還可到古寧頭播音牆，聽聽歌手鄧麗君留下當年在播音站對中國廣播的甜美嗓音。

石蚵小麥文化季上午9點在林厝和平紀念園區登場，現場擺設的園遊會攤位，吸引不少鄉親扶老攜幼一早聞香而來，縣長楊鎮浯、金寧鄉長楊忠俊連袂出席這場以打造1村1特產的產業行銷活動。

金寧鄉公所說，「體驗」將是未來行銷產業的模式之一，現場規畫小麥巧克力、貢糖雪Q餅、金寧鄉特色明信片、夢幻飲品、牛軋糖、麻油麵線煎餅、豪邁棒棒糖、創意蛋糕、風味小麥芝麻花生麻糬、寒天小麥水果果凍、麻油豆腐乳、麥香蛋捲、小麥糕、嬰仔草果凍、左手香香皂、香茅精油提煉、一條根（艾草）紫雲膏、小麥禮餅、麥香QQ球、麥香紅龜糕、鑽石馬賽克貼圖、不織布盆栽製作等20餘項DIY體驗活動，預計將透過社區行銷的產品。

鄉公所說，乘坐迷彩電動車進行麥田巡禮及訪視古寧頭播音站，也是難得的體驗遊程；「千人剝蚵」明天下午3點30分在北山出海口登場，採現場報名，名額僅限1000人，歡迎鄉親參加。

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