殘念！ 竹東分局宿舍被認定「不具文資價值」

2019-04-20 23:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣文化資產審議委員日前現勘個人或團體提報的文資建造物，文化局長李猶龍說，經評估，芎林積德橋、竹東無玷聖母堂（竹東天主堂）、竹東軟橋發電廠蓄水沉砂池堤壩列冊追蹤；竹東分局宿舍（15號）不具文資價值。

對此結果，主張竹東分局宿舍保存的綠黨縣議員余筱菁說，尊重審議結果。她希望文資審議專業、公開，過程不要有政治人物勢力的介入；同時建議能否比照其他縣市做法，在現勘結束後馬上開會，開放民眾參與表達意見。

前竹北市民代表許育綸說，文資法修法為50年以上公有建築須送文化局評估的目的，是希望各全民資產（公有土地）的暫時代理人（管理單位）能有更多文化責任，更花心思設計共存方案，但警局卻只怕會影響廳舍重建。

竹東分局5棟警察眷屬宿舍年久失修、毀損不堪，警察局提報拆除，未來規劃增建辦公廳舍或停車場。余筱菁說，竹東分局宿舍為大新竹僅存兩層樓式的公有木造宿舍，1、2層各有出入口連通道路，凸顯竹東坡地城市型態，也印證竹東鎮曾是個大城鎮。

對於竹東分局宿舍不具文資價值的結論，李猶龍轉述審議委員的意見說，主要是因為該棟宿舍殘破嚴重，且木造結構並無特殊工法；此外，一樓已改建水泥，二樓天花板也用輕鋼架整個封閉，未能查看。

聖母堂提報人鄧毅中說，坐落於竹東傳統市集的竹東天主堂，建於1954年，擁有高聳的鐘樓地標、歌德式山牆立面、典型的圓形玫瑰花格窗等建築特色，可惜因周圍攤販雲集，加上後期增改建，隱沒於市街當中，盼早日登錄為歷史建築妥善保存。

芎林鄉代劉名揚說，芎林鄉公所附近的百年過壟石橋積德橋，1907年由地方出錢出力建造，橫跨紙寮窩溪貫穿文昌街作為界橋，現已無使用，卻見證百年前的榮景，希望縣府儘快登錄為歷史建築予以保護與傳承。

文史工作者黎許傳說，有百年歷史的軟橋發電廠蓄水沉砂池堤壩，1917年由新竹電燈會社投資，自鑿隧道取引上坪溪水，經電燈圳引至軟橋莊內，建築堤壩蓄水沉砂，需用電時放水發電；雖已功成身退，仍保存良好，見證台灣經濟發展從農業到科技產業的歷史轉換。

李猶龍說，上述列冊追蹤的文資建造物，半年檢討一次，屆時可能會建議進行初步文史調查、再次現勘、不再列冊追蹤或是登錄為古蹟、歷史建築等決議。

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