週日出門帶雨具！天氣不穩定 中部以北降雨機率高

2019-04-20 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕明天（21）鋒面位在北部海面，水氣偏多，各地都有短暫陣雨的可能性，直到下週二、三才會逐漸緩和轉晴。

中央氣象局預報，明天鋒面位在北部海面，水氣會沿著鋒面前緣移入，各地都有短暫陣雨的可能性，尤其中部以北地區降雨機率又更高一些，因此外出仍需攜帶雨具。氣象局也提醒，前天經歷強震，若經過土石鬆軟或地質脆弱區，務必留意坍方或落石風險，目前花蓮崇德山區已有山壁崩塌的災情，請多留意當地交通資訊。

另外，《天氣風險》指出，週日顯著、長時間降雨機會偏低，只需注意小範圍驟雨即可。直到下週二起天氣將逐漸緩和，但到了週四、週五恐有另外一波鋒面移入。

溫度方面，明天大致與今天相似，清晨及入夜偏涼，溫度約在22到25度，白天則溫度偏高，落在29至33度之間。

空氣品質方面，根據行政院環保署預測，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。由於明日吹西南風，北部空品區位於下風處，風速稍弱，易累積污染物，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天除了基隆市在中量級，其他縣市均落在高量級或過量級。提醒民眾記得防曬、補充水分，並盡量待在陰涼處。

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