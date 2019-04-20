暖心！旅日「總舖師攝影家」新營首展 義賣作品做公益

2019-04-20 23:02

〔記者楊金城／台南報導〕旅日45年的70歲總舖師劉俊茂熱愛攝影，今天在新營文化中心首次展出「故鄉／異鄉」台日情懷攝影展到4月28日，展出的49件攝影作品和畫冊都要義賣做公益，捐助新營心德慈化教養院。

劉俊茂在日本開設台灣料理餐館，憑著一身好手藝，用最擅長的台灣「鐵路排骨便當」，在日本東京打天下，獲得日本人和旅日台灣人口碑。

劉俊茂也熱衷攝影，透過鏡頭紀錄他眼中台灣與日本之美。掌廚、掌鏡近半世紀，對他而言，台灣是永遠的「故鄉」，東京卻是居住時間更長的「異鄉」。劉俊茂在台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧的牽線下，在新營首展攝影展，推廣台日兩地藝文交流。

劉俊茂老家在嘉義縣竹崎鄉，他24歲就到日本開設台灣料理餐館，也熱愛攝影，為了攝影，走過的里程可繞行世界五大洲，但最愛的還是台灣和日本，展出的作品拍攝日本櫻花、富士山美景，還有台灣和日本兩地的廟會之美。

台南市文化局長葉澤山說，飲食藝術最重色香味，劉俊茂不僅廚藝好，也用攝影記錄台、日兩地美景，作品美的有張力魅力，值得前來欣賞。

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