母子檔好有才！ 桃園環教繪本賽二連霸

2019-04-20 21:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府環境保護局舉辦「環境教育繪本創作比賽」，吸引上百件繪本作品參選，今天在桃園市綜合會議廳舉辦頒獎典禮由桃園市環保局長呂理德頒獎給各組獲獎創作者，更邀請「SHOW劇團」以得獎作品《桃花源72變》為主題，演出環境行動劇，博得滿堂喝彩。呂理德說，這屆獲獎作品相當出色，4至6月間會在桃園區公民會館、中壢區公所展覽，邀請親子共襄盛舉。

呂理德介紹，「環境教育繪本創作比賽」已連續舉辦4屆，其中親子創作組第一名廖東逸、余子芸創作的《桃花源72變》，以耳熟能詳的《西遊記》孫悟空為主角，變出可以監控空氣和水質的法寶，當污染一出現，悟空就馬上得到情報，整體畫風生動，難能可貴的，這也是母子檔已連續2年獲得首獎。

廖東逸現就讀僑愛國小4年級、余子芸則是家管。余子芸分享，是透過學校知道有繪本比賽，小朋友最近在迷孫悟空，所以以他為主角，剛好全家每年都習慣去復興區採水蜜桃，山上空氣這麼好，山下空氣如果也可以這麼好就太棒了，所以結合身邊的經驗，畫出這一本繪本。

桃園市環保局指出，這次獲獎作品將於桃園市13區進行故事說演巡迴，另有300場繪本說演活動，即日起至5月26日在桃園區公民會館，以及6月3日至6月28日會在中壢區公所展出得獎作品，每週六、日下午還有專業的說演人員導覽。各組前3名作品將製作成電子書，於「桃園市環境教育全球資訊網」提供免費線上閱覽。詳情可至「桃園環教繪本」臉書粉絲專頁查詢。

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