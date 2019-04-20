一度想帶癱瘓妻尋短 申請長照喘息服務後阿伯笑了

2019-04-20 20:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕75歲的阿雄伯的妻子車禍腦傷癱瘓，10幾年來全由他獨力照顧，身心俱疲仍咬牙苦撐，壓力不堪負荷，一度想帶妻尋短，被社工發現後協助申請長照服務，一年不但有21天居家喘服務，還有每月3萬多元補助可申請日常照護和專業復健等服務，阿雄伯可以好好休息，也能外出找朋友聊天下棋，開朗、快樂許多。

衛生局調查，台中市65歲以上、失能的老人約8萬2千多人，可接受長照服務，扣除有請居家外籍看護、或送護理之、安養中心等機構者，以及已經接受長照服務者約3萬2千人，但仍有1、2萬人是阿雄伯一樣，獨自承受照顧家人的壓力，卻不知道有長照服務，希望能助一臂之力。

衛生局長照科長王碧蘭指出，阿雄伯在家庭照顧者支持服務據點的社工協助申請長照服務，阿雄嫂今年初開始接受長照服務，由於年紀大且經評估為重度失能，每月獲得3萬多元的長照補助，申請「日常照護」有服員來家裡幫忙洗澡、洗頭、拍背或是協助整理居家環境，以及「專業服務」有專業人員到家裡為妻子做復健等。

阿雄伯也獲得居家喘息服務每年最高補助有21天，平均每月有約2天有照顧員到家照顧妻子，加上長照補助的居家服務時，他會利用時間好好睡一覺，或是外出訪友，可以休息喘口氣，不再憂鬱了。

王碧蘭說，衛生局為減輕家中有失能長輩的照顧負擔，提供長照專線1966受理諮詢、申請長照服務、喘息服務等，給予家庭照顧者支持，協助緩解照顧壓力，而喘息服務也是長照資源重要的一環，家庭照顧者透過居家式、社區式、機構式與巷弄長照站臨托喘息服務，讓自己擁有多一點的休息時間。

衛生局長曾梓展提醒，家中有長照需求者可撥打1966長照專線，長期照顧管理中心會協助每位家庭照顧者善用長照資源及喘息服務；另外，台中市家庭照顧者支持服務據點（服務電話04-2222-2411）也會提供照顧技巧指導、心理協談、紓壓活動及電話關懷等服務可多利用。

另外，衛生局也與鄰里辦公室、社區及社團合作提供更多元的長照服務。

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