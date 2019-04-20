敬天惜地！ 古坑「告天祭」樂聲飛揚農特產飄香

2019-04-20 17:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣古坑鄉華南社區、華南國小「告天祭」今天盛大登場，社區耆老帶領孩子敬畏天地，疼惜環境，結合水土保持局推出古坑物產生活節，加上知名詞曲作家林秋離、熊美玲夫婦到場助陣，熱鬧滾滾。

華南社區為了保育土地，在春天到來的動物繁殖季節，自我約束不噴藥、不破壞、不干擾，且配合節氣舉辦春分惜山祭、穀雨告天祭、立冬謝天祭等一系列的生態祭典。

適逢穀雨，古坑鄉各界今天以音樂會方式推出告天祭，古坑鄉長沈勝騰主持祭典，邀請包括草嶺、桂林、華山鄰近社區共同參與，展示各社區農特產，大埤酸菜爺爺、口湖好蝦冏男社等也展出好料理，華南社區端出涵蓋人生酸甜苦辣鹹鮮澀7味的「氣味餐」讓遊客大快朵頤，用更貼近土地與人情味的方式認識社區。

華南國小校長陳清圳帶領孩子親近大自然，並展示「華南國小」品牌咖啡、灑花感謝地主大方無償提供土地，重現美麗共生梯田，作為學生戶外學習場域，目前計畫種植水稻、茶及廣東檸檬樹；古坑桂林社區發展協會理事長許家銀則展示俗稱「山魷魚」的筍干及有機茶葉等吸引年輕人留在家鄉的成果。

水保局南投分局長陳榮俊大力行銷雲林在地的台灣咖啡、竹筍和桐花等在地特色農產及生態，歡迎全國遊客大手牽小手，到雲林古坑參與各項物產節慶活動，結合農村體驗與生態輕旅行，體會人和大自然的關係，感謝天地的慷慨。

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