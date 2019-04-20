連續9年 大里區化仁里今舉辦淨溪活動

2019-04-20 15:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕4月22日為世界地球日，中市大里區化仁里今日舉辦大里溪淨溪活動，社區民眾們沿著河床、河堤撿拾垃圾，為自已家園奉獻一份心力。

大里仁化里每年都會舉辦大里溪的淨溪活動，今年已是連續第9年舉辦淨溪活動。

社區民眾在清晨6時於大里溪立仁橋頭集合，有仁化里環保志工、慈濟功德會、一貫道功德會、富邦人壽及社區民眾約近百人參加，市議員李天生、大里區長鄭正忠、大里清潔隊長蕭國柱到場關心，並且一起加入清掃行列。

民眾拿著掃帚、鐵夾和垃圾袋，沿著大里河堤及河床清掃各式垃圾，拔除雜草，大家感謝天公作美，沒有下雨，同時氣侯宜人，活動進行順利，既可以為家鄉奉獻心力，也可以順便運動健身。

仁化里長陳宗興指出，這是仁化里第9年舉辦淨溪活動，感謝大家熱心參與，未來將會持續推動，為民眾打造清淨的家園。

市議員李天生對於社區民眾為愛鄉土犧牲奉獻相當感動，但他發現，民眾任意丢棄垃圾的情形未改善，應想出一個解決 的辦法。

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