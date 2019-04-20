地球日前夕 清大教援偕同企業員工到筏子溪淨灘

2019-04-20 15:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天是4月22日世界地球日，清大教授曾晴賢今天攜手200餘位台灣帝亞吉歐員工與親友一同到筏子溪種樹、淨灘，曾晴賢強調，筏子溪具有自淨的功能，希望能推動筏子溪成為全台河川模範生的決心，重現河川生氣蓬勃的生命力。

台灣帝亞吉歐每年都安排員工進行生態保育的志工工作，去年在新北市金山，今年則選擇在台中市筏子溪，並邀請該公司第13屆夢想資助計畫得主曾晴賢教授一同來進行河川保育的工作，水利署長賴建信到場表示感謝。

整個活動從重建河岸景觀、恢復河川生態、整淨河堤步道三大面向著手，曾晴賢帶領帝亞吉歐員工一同清潔堤頂和堤後坡，清除外來入侵種植物銀合歡等，種植500株喬木、灌木等植物，修復80公尺的堤頂步道，整修1500公尺長的堤頂步道和對外聯絡階梯，重建解說平台和展板。

水利署長賴建信表示，在興建筏子溪提坊，對岸是高鐵站，在興建時，基於不要造成河川災害的立場，以往做都是混泥土構造物，隔離掉人跟河川的親近，很高興曾教授的維護。

賴建信表示，筏子溪有如此好的綠帶廊帶應維持下來，台中市居民很多在堤坊騎自行車，而水利署也與台中市政府合作，做三年規劃，如何將在自然生態鞏固住。

帝亞吉歐台灣分公司總經理王孝倫表示，過去對生態的保育的活動都是點，現在則朝向線至面，而一個企業的能力有限，希望藉著此活動，讓更多人來關懷生態。

曾晴賢表示，由於昨天有下雨，而現場的水質有曬過太陽，因此今天的監測並不準，但根據他以往及前幾天所測出溫度、pH值、溶氧量、電導度等，結果顯示從筏子溪上游至下游，各項數據愈趨良好，有別於普遍河川越往下游越汙濁的情況，可見筏子溪擁有天然水自淨的能力。

曾晴賢表示，監測筏子溪水質還有特生中心、逢甲大學在進行，而筏子溪的整條河的上游很好，但中游有被污排水排入污染，但有自淨能力，但到下游水質變好，而多達25種魚種，此在都會型河川非常少見，足見筏子溪是非常棒的河川，而筏子溪是台中市的門戶，有綠帶及藍帶相結合。

曾晴賢表示，10多年前就進行筏子溪堤坊的興建，而現在因台灣帝亞吉歐資助，可重新展開筏子溪中段的活化及綠美化，政府正在推前瞻計劃，希望此段可成為前瞻計劃參考。

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