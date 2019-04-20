高市交大「愛戀山河海 鐵馬伴我行」千人踩單車

2019-04-20 15:19

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市交通警察大隊今（20）日早上在市立音樂館廣場舉辦一場「愛戀山河海 鐵馬伴我行」自行車交通安全宣導活動，吸引近千名單車族參與，超乎預期。

這場自行車安全宣導活動是高雄市交大第一次舉辦，現場分送水、可樂暢飲，騎完還送毛巾、參加摸彩，情侶檔加碼送一個精美紀念品，網路免費報名，計800個名額，好康大放送，短短幾天就報名額滿了。

活動焦點領頭騎車的陳先生和李小姐是今年3月29日剛結婚，還在蜜月期中的新人，陳先生從事土木工程，李小姐從事室內設計，兩人都喜歡腳踏車運動，半年前因為騎腳踏車認識，墜入愛河並在今年兩人決定一起攜手走紅毯，共度一生。近日在網路上看到交大舉辦的自行車交通安全宣導活動PO文，夫妻倆立刻報名參加並自告奮勇擔任領騎的角色。

陳姓夫妻除了自己報名，好康倒相報，更以自己的臉書號召一群車友，一起報名響應這個活動。

參加這場自行車活動不少父子檔（爸爸騎車載兒子）、甚至有母子5人檔（各自騎1輛），還有3、4歲小朋友獨自跟著騎完全程。

有些大人騎到元亨寺就虛累累，晾在路旁喘大氣；有些騎到忠烈祠就騎不上去停下來用牽的，而跟騎的小朋友有些居然體力不輸大人，跟著騎上騎下，拼盡全身力量，全程都沒有停下來，完騎到終點。

市府楊秘書長致詞表示，高雄是個友善的城市，交通便利，治安良好，有亞洲最好的港口-高雄港，背靠著壽山，還有美麗的愛河蜿蜒貫穿市區，三大景色環抱，氣候溫暖，是最宜居的城市。

自行車運動具有休閒、健康及環保減碳等特性，一直都是很夯的運動，根據統計高市今年1～3月發生了113件自行車交通事故，造成1人死亡，146人受傷。

警察局為宣導自行車騎乘安全，遵守道路交通規則，落實人車禮讓觀念，特別結合本市山河海三大景點舉辦這場自行車交通安全宣導活動，期望所有市民朋友在短短一個清晨的自行車活動中，體驗享受高雄最美的三大景致外，並重視自行車在道路上騎乘安全，避免意外事故發生。

警察局長李永癸隨後上台表示，人民守法犯罪自然會下降，自然會有感治安變好；人民遵守交通規則，交通事故自然會下降，自然會有感交通變好了。警察局會持續戮力維護本市交通事故防制推動，保護用路人安全，讓交通事故逐年降低。

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