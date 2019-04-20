科教館「大海的塑囚特展」 看海洋不可承受之重

2019-04-20 15:08

〔記者林曉雲／台北報導〕海洋廢棄物污染嚴重，聯合國世界海洋會議指出「每分鐘都有幾乎一噸的垃圾被倒進海洋，如果人類不採取行動，2050年海洋裡的塑膠會比魚還多。」國立台灣科學教育館在422世界地球日前，今天開幕從瑞士蘇黎世設計博物館（Museum für Gestaltung Zürich）跨海引進的《大海的塑囚》”Out to Sea? The Plastic Garbage Project”特展，透過科學與藝術角度一一剖析全球海廢問題，並邀請民眾在細看海洋垃圾污染演變的同時，亦能檢視自身的生活習慣，以期突破海廢污染之困境。

科教館館長陳雪玉表示，此展更延伸策劃台灣限定「海呀！我的家」展區，邀請觀眾一起試想「當我們的家在2050年被塑膠製品包覆與侵蝕，如同海洋生物的家充滿著廢棄物般，你我該如何應對？」呼籲在還來得及挽救的現在，除了減少或拒絕使用塑膠袋、吸管等一次性產品，也反思還有哪些是可以做、應該知道或需要關心的？

《大海的塑囚》特展自瑞士渡海而來，已陸續至法國、義大利、德國、丹麥、突尼西亞、北非及香港等31個國家及地區展出，科教館是在台灣的第一站也是唯一的一站！展覽主軸和展品中的海洋廢棄物是由各個海洋，尤其是夏威夷海洋的塑膠漂浮物組成，中央走道映入眼簾的巨型海廢裝置，即是由大西洋及太平洋打撈上岸，而佔滿走道，光卸貨、傾倒在走廊就需要耗費兩日的垃圾，竟然是現實中每十秒人類向海洋排放的塑膠量。

「海呀！我的家」台灣展區，科教館打造玄關、客廳、遊戲間、浴室、餐廳以及書房等空間，真實呈現塑膠充斥民眾生活的樣貌，其中客廳餐桌上的台灣小吃及披薩等，都是由打撈自台灣東部海岸、墾丁海邊的海洋廢棄物打造而成，看似美味的刈包、小籠包、芒果冰，皆由塑膠及保麗龍等不易腐壞的一次性廢棄物製作而成，而海洋裡的生物們就是這樣默默的把這些塑膠製品當作食物吃下肚。

教育部主秘朱楠賢表示，滿腹塑膠垃圾的鯨豚，以及被漁網纏身的海龜，儼然成為海洋垃圾問題的代言人，但其實位居食物鏈頂端的人們也不可能置身事外，塑膠垃圾最終會進入人類的餐盤，且可能對健康造成危害。研究指出，每一平方公里的海洋已經都有塑膠顆粒了，這正是今日塑膠危機最長遠的影響，期待由展覽中呈現的海廢垃圾與日常生活、塑膠相關科學研究，帶領民眾重新檢視也正視生活中的塑膠濫用問題，並能從己身做起落實減塑甚至不塑的行動。

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