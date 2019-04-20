北三媽無煙遶境 侯友宜扶轎點起馬炮

2019-04-20 14:27

〔記者何玉華／新北報導〕三峽紫微天后宮北三媽遶境活動今（20）天在板橋登場，明天將巡視三峽市區，新北市長侯友宜一早前往參拜，並在點完起馬炮後為北三媽扶鑾，遶境隊伍所到之處相當熱鬧。

已經有20年歷史的三峽紫微天后宮北三媽遶境活動，今年在擲筊請示媽祖後，決定在國曆4月20日及21日遶境板橋與三峽，並且於板橋區舉辦祈福活動，除了侯友宜、新北市議會議長蔣根煌、板橋地區民意代表等出席踴躍。

侯友宜說，紫微天后宮的北三媽遶境活動已有20幾年歷史，是地方年度宗教盛事之一；紫微天后宮在地方上不但熱心公益，也積極響應環保，廟內使用LED光明燈與環保金爐，也經常推動淨山活動，愛護環境，同時成立新北市紫微慈善愛心協會幫助弱勢。

紫微天后宮北三媽總會總會長李阿乾說，紫微天后宮建立於1972年，位於三峽山區上，是北台灣地勢最高的媽祖廟。天后宮北三媽有10個分會，每年遶境活動以「擲筊」方式請示神明遶境地點，今年在板橋舉行由板橋分會承辦，自上午9點起，從板橋南雅南路二段經板橋市區至長江路，21日繞巡整個三峽市區；遶境全程以電子鞭砲取代傳統爆竹煙火，隊伍後方還有百人環保志工團，邊遶境邊清理環境，力行環保遶境。

李阿乾表示，除了傳統遶境，今年加碼網路行銷，只要前往紫微天后宮臉書粉絲專業按讚，「公開分享」、「按讚」遶境地圖貼文，並且在文章處留言「全民一起瘋媽祖，金幣加持萬事足」並標註3位朋友，就有機會於5月4日抽中限量50件「遶境紀念衫」，或是限量99枚的「發財金幣」。

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