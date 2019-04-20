高雄五一系列活動起跑 本勞、移工健走同樂

2019-04-20 13:17

〔記者黃建華／高雄報導〕為慶祝五一勞動節，高雄五一系列活動今天正式起跑！首站在楠梓都會公園舉辦「健康一定行健走」，本勞及外籍移工齊聚同樂，現場有摸彩及樂團演唱，氣氛歡愉熱鬧，宛如國際勞工嘉年華。

高市勞工局長王秋冬特別感謝外籍移工朋友對高雄的付出與貢獻，邀所有勞工朋友參與今年勞工局所舉辦「五一作伙來，高雄發大財」的勞動節系列活動，要讓勞工朋友不只賺好康，更賺健康。

高市勞工局舉辦的高雄五一系列活動，首場「健康一定行暨法令宣導」今天於楠梓都會公園熱鬧登場，勞工局特別貼心結合菲律賓、印尼及越南等翻譯人員開場主持活動，讓外籍移工倍感親切。

王秋冬在舞蹈老師的帶動下與現場朋友一起熱舞，還有樂團精彩的演唱表演，歡呼聲此起彼落，宛如國際勞工嘉年華，健走起點從德民路入口廣場開始，沿途可欣賞大草原、景觀池及各類植物，及精心設計的闖關活動、有獎徵答與抽獎等，並有農委會、移民署、警察局及衛生局等單位設立宣導攤位，吸引近2千人熱情參與。

王秋冬表示，高雄是個多元文化融合的城市，特別感謝外籍移工朋友認真打拼，為高雄市的經濟建設辛勞付出，希望今天的活動能讓移工朋友在辛勤工作之餘，也有適當休閒娛樂，保持身心健康，勞工局今年舉辦「五一作伙來，高雄發大財」的勞動節系列活動，活動內容精彩，敬邀所有勞工朋友不分國籍共同來賺好康，更賺健康。

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