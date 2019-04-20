中科管理局與中市勞工局聯合徵才 人潮擠爆

2019-04-20 12:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因為中科人才需求，中科管理局與台中市就業服務處今天舉行聯合徵才，隨著大廠爭相擴廠，中科發展強強滾，上午９點不到，就有民眾排隊等著進場，中科管理局表示，此次徵才最高薪可達7萬，平均薪資約3萬6左右。

中科管理局今日與台中市就業服務處聯合在中科管理局大樓舉辦「2019年中科園區廠商聯合徵才活動」，24家廠商共釋出1300個職缺，由於中科台中園區很多大廠在擴廠，因此一大早便吸引許多民眾排隊等候進場，人潮較往年更多，人潮不但擠滿徵才區，許多人還等在寫履歷表區等候寫履歷表，整個活動現場人潮滿滿。

此次徵才活動共有友達光電、台積電、台灣美光、台灣康寧、台灣精銳、永勝光學、光燿科技、先進光電、元翎精密、矽品精密、和大工業、晶元光電…等24家園區廠商，釋出工程師、技術員、行政類職務等1239個職缺。

一大早中科管理局長陳銘煌與中市勞工局長吳威志、台中市就業服務處處長傅晶如便都到現場了解徵才惰況，由於有傳出台中市公司有大量解僱情形，陳銘煌豪氣表示，中科只有大量聘僱，沒有大量解僱。

陳銘煌指出，中科去年營業額達7248億元，成長率28.56%，預計今年營業額將邁向8000億目標，目前園區從業員工數已逾4.9萬人，也是歷史新高！

陳銘煌表示，中科園區今年第1季已經舉辦22場單一廠商徵才活動，協助廠商填補人力缺口。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/