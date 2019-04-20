顧健康！竹市社區整合性健康篩檢起跑

2019-04-20 12:44

〔記者王駿杰／新竹報導〕為守護民眾健康，新竹市衛生局今在香山衛生所啟動108年首場社區整合性健康篩檢活動，將由衛生局結合轄內5大醫院，即日起至10月的假日，將進行12場次的社區巡迴健康篩檢，提供癌症和肝、腎功能、三高等五大健康篩檢，預計有3千人受惠。

副市長沈慧虹今天至香山衛生所視察，她說，感謝台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院等五大醫院醫護人員犧牲假日到社區，為平時忙碌的民眾提供健康篩檢服務。

衛生局長吳昭軍指出，衛生局自104年起開始在社區進行整合性篩檢，至今共計服務12171人，由各醫院及衛生所協助追蹤檢查異常個案，轉介就醫就有5585人，其中，檢查異常三高等代謝症候群佔50％以上，希望民眾能多參加健檢活動，及早發現問題，把握治療時間。

吳昭軍說，30％至50％的癌症是可以避免的，而菸、酒、檳、過重或肥胖、不健康飲食、缺乏身體活動、致癌性病毒感染（如B、C型肝炎、HPV病毒等）都是導致癌的危險因子。目前市府免費提供具效益的四癌篩檢，包括大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌，據研究指出，這四項癌症篩檢服務均能有效降低死亡率。

吳昭軍說，衛生局更舉辦抽獎活動，凡設籍或現住於竹市的民眾，於今年11月15日前持健保卡至醫療院所完成「四大癌症篩檢」及「成人健檢」，就可參加抽獎，最大獎將有一萬元禮券，邀請民眾踴躍參加。

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