屏縣表揚模範勞工 她將長者當晚年的自己照顧

2019-04-20 12:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕感謝辛苦勞工貢獻社會，屏東縣政府與屏東縣職業總工會今天（20日）在縣府大禮堂，共同舉辦五一勞動節表揚大會，由縣長潘孟安頒獎給79名模範勞工、11名身障模範勞工、21家優良工會、23名優秀外籍勞工及7家優秀外籍勞工雇主，感謝他們為屏東打拚努力。

私立孝愛仁愛之家照顧服務員王祥遠當選今年全國模範勞工，除了今天接受表揚，本月底也將代表屏東縣北上接受頒獎；她從事照護工作近20年，運用護理專業及高度愛心，給予病人適性照護，有效建立病人自立照護能力，她還能提出創新照護計畫，下鄉協助宣導長照資訊。

王祥遠說，當選全國模範勞工很意外也很開心，她十分喜歡這份工作，將長輩們當成晚年的自己，「自己年老時希望別人怎麼對自己，現在自己就怎麼對待長輩」。

此次也選拔出2位社會楷模模範勞工，包括屏縣營造業職業工會前理事長王英吉，於「屏東縣百工師傅志工團」成立之初，各界捐款未到位之前，自掏腰包捐款協助職災個案修繕無障礙設施，並號召工會熱心投入弱勢者居家環境修繕。

另位社會楷模是擅長料理的施俊守，連續多年以義廚團團長身份，帶領義廚團隊為九九重陽敬老餐會義務料理，慰勞偏鄉弱勢居民及老人家，展現公益服務的精神。

縣長潘孟安表示，感謝所有勞工朋友們不分國籍，為屏東奉獻，此次也特別表揚優良工會及優秀外籍勞工雇主，肯定他們善待勞工，促進良性外勞管理及勞資關係。

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