急診推中西醫合療 可緩解逾10種急性痛症

2019-04-20 10:06

［記者王峻祺／花蓮報導］中西醫合療近年廣泛運用於臨床醫學診治上，花蓮慈濟醫院另成立「急診中西醫整合醫療專區」，成為東台灣首家在急診室內，可同時提供病患專屬中西醫合療醫院，針對各類眩暈、急腹症及胸悶等逾10種急症，進行中醫治療，緩解疼痛並改善急診留觀時間。

花蓮63歲蔡姓婦人，因嚴重胸悶、呼吸困難，加上噁心嘔吐、頭痛等症狀，到花蓮慈院急診就醫，經醫師檢查，排除心肌梗塞狀況並會診中醫師後，透過推拿、針灸等治療，舒緩原胸口緊繃及疼痛感，加速出院時間。

花蓮慈院院長林欣榮說，中醫常讓人以為僅能運用於調理養生等較為慢性疾病治療，但其實在急症急救上也能派上用場，4月起病患到花慈急診，已可接受中西合璧醫療服務，是東台灣急診醫療史上重要的里程碑。

花蓮慈院急診室主任賴佩芳強調，急診室功能主要在於解決病人急又重的症狀，但臨床上有些疾病如胸悶、胸痛、心悸、軟組織疼痛、經痛等，卻非能夠馬上處置而獲得緩解。

她指出，按照急診檢傷分級後，病況輕度者會建議病人留院觀察，導致急診室病床難求，但透過中醫介入後，急診患者可經中醫治療舒緩疼痛，減少留置時間，不但幫助病患、提升急診照護品質，也能改善急診壅塞狀況。

花蓮慈院副院長何宗融說，急診室「中西醫合療專區」目前共提供各類眩暈、急腹症、胸悶、胸痛、心悸、軟組織疼痛、經痛、偏頭痛、癌症疼痛、骨骼關節相關痛症及腦中風等逾10種中醫治療服務。

他說，經急診醫師進行第一線診斷，判斷無立即生命危險，但有疼痛、眩暈狀況者，可由中醫處方針灸、外敷藥膏及拔罐、放血等治療緩解症狀，並縮短急診室輕症病人的留觀時間。

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