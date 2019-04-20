偶影交疊的詩意故事《黑色微光》看見家暴倖存者

2019-04-20 09:36

〔記者何宗翰／台中報導〕上週末，台中國家歌劇院上演了法國劇場界編導奇才喬埃・波默拉的《小紅帽》 ，他用黑暗與簡約的舞台美學、絮絮叨叨的語言，詮釋了經典童話；本週末的《黑色微光》，由美國光影藝術家賴瑞．李德，用「電影式光影」的手法結合偶戲，敘述一個躲在幻想世界裡的小男孩，如何克服傷痛、面對現實的故事。

飛人集社劇團導演石佩玉表示，《黑色微光》的靈感來自一則社會報導，一個小男孩因為父母吵架所造成的嚴重暴力悲劇，而被獨自留下，「這樣的事件不應該只有新聞的報導，我們希望經過藝術的轉化，能讓更多人理解及感受。」

在劇中，小男孩封閉自我，成天活在幻想世界中，讓大人都束手無策。幻想阻隔了小男孩接觸現實世界，但也治療了他；小男孩在幻想的世界裡找到陪伴他的好朋友，也在學會面對、處理傷痛、最後放下傷痛，是一個偶影交疊，充滿光影變化、奇想詩意的成長故事。

賴瑞‧李德是最早在峇里島受正統皮影戲訓練的西方人之一，他說，當年原本要去拍攝紀錄片，但攝影機被偷了，意外被皮影戲所吸引，學會了一切的技藝，「對我來說皮影戲就像電影，是一種原始的光影戲劇，我一直都對影子很著迷，沒有想過會以此為職業。」

他將皮影戲與當代電影及劇場技術相結合，獨創出能多角度投影的十字面具，利用多光源之間切換來變換戲偶投影距離，製造出遠景、中景、近景、特寫及淡入淡出等電影運鏡效果，發展出獨特的電影式光影劇場，曾參與製作美國當代劇場《暴風雨》、聖塔菲歌劇院《奧菲歐》、奧斯汀芭蕾舞團《魔笛》等。

「光是最關鍵的，需要很小的點光源、適合的燈泡才能打出清楚的輪廓。」賴瑞‧李德說：「過去我都用鹵素燈來投影，但這次歌劇院的燈光部門幫我找來LED燈泡，是全新的嘗試，以前都沒有找到這麼強光的LED，也是第一次用黑色的投影幕。」

石佩玉說，雖然《黑色微光》是個有點悲傷的故事，但是溫暖、真摯而感人，期望能帶給社會一些安慰和心理支持，也讓來看戲的親子，有機會開啟討論空間，20、21日將在台中國家歌劇院中劇院演出3場。

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