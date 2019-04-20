04/20 各報重點新聞一覽

2019-04-20 06:11

自由時報

特召韓 與郭對決？

國民黨總統初選紛擾再起，中常會二月底已敲定初選採行民調、黨員投票七三比制，黨主席吳敦義過去曾質疑民調可能做假，並為黨員投票辯護，但他昨天受訪時改口表示，究竟要採全民調或有部分黨員投票，可透過中常會做適度調整，黨中央專案小組已在考慮究竟提報中常會的方案是採全民調或部分黨員投票，未來由中常會決定。

詳見特召韓 與郭對決？。

政院投166億 提升校舍耐震力

九二一大地震至今二十年，花蓮前天發生規模六．一地震，引發民眾恐慌並擔心校園建物是否安全，行政院長蘇貞昌表示，他已核定三年一六六．四二億元預算，要讓老舊校舍的耐震達標，完成改善公立校舍防震的最後一塊拼圖，「讓孩子讀書安心、大人打拚放心」。

詳見政院投166億 提升校舍耐震力。

中年發福否 基因檢測給答案

小時候胖不是胖？美國研究團隊利用基因檢測技術發展「肥胖風險評估」，分析超過三十萬人的健康數據，評估中年後變成嚴重肥胖的風險。研究發現，擁有最多肥胖基因者，體重在三歲至八歲出現顯著增加的現象，且在中年時變成嚴重肥胖的機率，是風險最低組的二十五倍。

詳見中年發福否 基因檢測給答案。

蘋果日報

吳敦義：徵召韓國瑜初選 韓曖昧：要顧高市民感受 郭台銘：樂見競爭

國民黨總統黨內初選可望上演「郭董大戰韓總」新劇碼！鴻海董事長郭台銘日前宣布投入國民黨總統初選、拒絕徵召，讓韓粉力促徵召高雄巿長韓國瑜選總統聲勢受挫。但黨主席吳敦義昨說，他先前徵召韓「被動」參加初選方向不變，「韓總統」再現生機。對吳最新說法，韓昨說要先顧高巿民感受，未回絕也未答應，留下想像空間。郭說樂見吳廣邀賢才，讓優秀同志都有機會參與初選。

飛碟雲撲台澎 颮線來襲「如末日」各地暴雨冰雹頻傳

昨有兩波鋒面前緣的「颮（音同袍）線」襲擊台灣，從台灣海峽由西向東橫掃澎湖和台灣西半部，造成全台天氣不穩定，多處出現暴雨、雷擊、強陣風、冰雹，台南和高雄市區一度積水，高雄旗美高中帳篷倒塌造成10名學生受傷，台鐵集集線發生多棵路樹倒塌在鐵軌上一度造成列車停駛。中央氣象局指今各地天氣仍不穩定，提醒民眾注意。

聯合報

蔡英文：民調下去黨就分裂 賴清德：脫黨競選才會分裂

民進黨總統初選原本規定「先協調、後民調」，但蔡英文總統昨天表示，「很多人主張說不然民主機制用民調，民調蔡英文不會輸，但若民調下去，這個黨就分裂了」；她還說，「因為有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那有攻擊之後，這個黨要怎麼團結？」

川普轟通俄門報告「鬼話連篇」

美國總統川普十九日砲轟特別檢察官穆勒的通俄門調查報告「鬼話連篇」，並指控報告捏造官員幕僚的談話紀錄，這與他之前宣稱穆勒報告「還他清白」的講法完全不同。人在佛州個人產業「海湖莊園」過復活節假期的川普推文說：「在瘋狂的穆勒報告中有些特定人士對我的陳述純屬虛構。注意這些人所謂的談話筆記從來不存在，只有在需要的時候才會出現。」

中國時報

直接徵召 韓才會選

對於黨內總統人選提名，國民黨主席吳敦義19日拋出徵召式初選，高雄市長韓國瑜回應表示，高雄市長，不能不重視高雄市民的感受，政壇人士解讀，韓的表態，形同告知黨，參加初選，就是要他違背高雄市民。如果黨真的需要他，就應該直接徵召韓選總統，他就會選，不必再透過任何初選。

政院封殺陸資3C 包山包海

行政院昨公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，並宣告18日已正式上路。規範領域包山包海。適用對象擴及中央、地方及科學園區等8大關鍵基礎設施，產品範圍涵括伺服主機、網路攝影機、無人機、雲端服務、電信骨幹網絡設備、電腦軟體及防毒軟體等。「陸資」商品確定在列。政院並將在3個月內蒐集陸資產品黑名單，提升至「辦法」位階，強化約束力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/