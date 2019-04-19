就在明晚 安平漁光島將有50架無人機燈光秀

2019-04-19 21:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2019漁光島藝術節」2週來破20萬參觀人次，並吸引「Taiwan Drone 100」團隊的青睞，將在明天（20）日晚間6點20分挑戰50台無人機群飛的演出，屆時夜空將劃出白馬、星星、虹樹林等漁光島藝術節作品，繼屏東台灣燈會後再創新視覺盛宴。

南市文化局指出，「Taiwan Drone 100」團隊分別在今年2月14日及今年3月30日完成「大魚的祝福，愛在安平」以及「台灣成功號 成功啟航」兩場公開演出，成功展現「Intel能，台灣也能」的能力以及決心。

團隊選定正在進行藝術節的安平漁光島，演出漁光島藝術節中，數個讓人記憶深刻的藝術作品，有「白馬」，「虹樹林」，「星星」等，並將定調為「珍藏生命中的永恆回憶」的主題，希望讓看到演出的民眾，都能對漁光島藝術節，留下深刻、美麗的永恆回憶。

20日晚間6點20分至6點30分，將由南台科大聯合實踐大學、高苑科技大學以及長榮大學師生組成的「Taiwan Drone 100」團隊，在月牙灣夜空展開50台無人機的表演。

「Taiwan Drone 100」計畫主持人南台科大電子系教授李志清指出，團隊除了朝向100架無人機群飛這個第一階段目標，未來超越300架的中期目標前進外，將致力於結合台灣本土的藝術、文創、藝術家或團體，設計出更多讓人感動的無人機群飛藝術表演，為台灣這塊土地上的人們，帶來更多生命中值得珍藏的美好回憶。

南市文化局也表示，無人機演出需配合天色及天候狀況，若遇下雨不停，將暫停演出。

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