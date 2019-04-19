阿里山莊園咖啡精英交流賽 成績揭曉

2019-04-19 21:45

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕2019阿里山莊園咖啡精英交流賽成績今天下午揭曉，國際馳名的鄒築園咖啡贏得傳統水洗組、日曬處理組兩項特等獎，是最大贏家。

由交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府、阿里山鄉公所與嘉義縣咖啡產業發展協會共同舉辦的「2019阿里山莊園咖啡精英交流賽」，參與相當熱烈，共有132點報名，最終有124點符合資格進入初賽。

經初賽、複賽，決賽後，評選出傳統水洗組10名優勝者，分別是特等獎鄒築園咖啡、頭等獎優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園與熱帶舞曲咖啡莊園、金質獎正新園、香香久溢咖啡莊園、青葉咖啡莊園以及銀質獎陳明華、路亞札那咖啡莊園、琥珀社咖啡莊園、宿瓦納咖啡。

蜜處理組6名優勝者，特等獎路亞札那咖啡莊園、頭等獎七彩琉璃、金質獎正新園、熱帶舞曲咖啡莊園及銀質獎一品咖啡、青葉咖啡莊園。

日曬處理組6名優勝者，分別是特等獎鄒築園咖啡、頭等獎閒雲居陳若芸、金質獎優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園、TFU’YA陳清龍及銀質獎石智奎、青葉咖啡。

這次比賽為求過程公平、公正、公開，評審團由茶業改良場副研究員劉千如擔任主審，同時邀請國內經驗豐富的14位杯測師與3位來自澳洲、新加坡與韓國的國際杯測師組成評審團隊。

咖啡評鑑樣品烘焙則委由拿下世界盃烘焙冠軍的賴昱權負責，如此堅強的評審陣容結合世界冠軍烘焙，得獎者可說是實至名歸。

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