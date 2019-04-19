騙鬼？中國2月初稱豬瘟「總體可控」 又狂爆21起疫情！

2019-04-19 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國農業農村部今（19日）證實海南省傳出非洲豬瘟疫情，等於宣告中國「全面淪陷」。諷刺的是，中國今年2月2日才對我國農村發展基金會宣稱其防疫措施有力有效，疫情「總體可控」；不過根據我中央災害應變中心資料統計，自中國稱疫情「總體可控」以來，至少又陸續爆發21起豬瘟疫情。

根據先前本報獨家報導，中國自去年8月爆發疫情以後，我方多次詢問狀況，中方卻屢次「已讀不回」。半年後，中國「海峽兩岸農業交流協會」才在2月2日傳真給我方的農村發展基金會，表示中國表示截至2月1號為止，曾有25個省分發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬95萬頭，不過當時已有23個省分、94個疫區按規定解除封鎖。疫情呈點狀散發，防控措施有力有效，「疫情總體可控」，疫情也進一步趨緩。

不過根據中央災害應變中心統計，自2月2日中國表示疫情「總體可控」後，又陸陸續續爆發21起疫情，包括湖南省、山東省、雲南省、河北省、內蒙古、陝西省、四川省、重慶市、湖北省；以及新疆、西藏、廣西壯族自治區以及今日海南省，皆傳出豬瘟疫情。

其實中國表示疫情「總體可控」時，當時農委會副主委黃金城就表示，對岸回覆的數字只是中國通報給世界動物衛生組織（OIE）的統計，我方早就已有掌握；更直言，中國因非洲豬瘟撲殺的豬隻不只95萬頭，而是10倍、甚至100倍以上，認為中國就是不願意對台灣、對世界各國透明化疫情發展，表示中國提供的數據，根本沒有反應實際的情況，對於防疫也沒有幫助。

根據中國農業農村部官網資料，海南省儋州市和萬寧市今天爆發非洲豬瘟疫情。中央災害應變中心統計，加上今天傳出的疫情，全中國已有129起豬瘟案例，而在海南省淪陷後，也表示全中國31個省市自治區已經全面淪陷，皆有疫情傳出。

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