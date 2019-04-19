疫病》台北男染德國麻疹！接觸250人 曾去過這些地方…

2019-04-19 20:19

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市新增境外移入德國麻疹確定病例！居住在台北市的40多歲男子今年2月底至3月底到中國蘇州出差，本月6日出現喉嚨痛及疲倦症狀，在11日有出疹症狀，今天（19日）確診為德國麻疹，曾接觸過的同事與相關醫護人員、親友共計達250人，台北市衛生局提醒，病例曾出入公共場所，若民眾出現發燒、頭頸部淋巴結腫大、關節痛、結膜炎、紅疹等疑似症狀，需聯繫衛生局或健康服務中心安排就醫。

德國麻疹經由飛沫或與病人直接接觸傳染，為高傳染性疾病，一般人感染大多症狀輕微，但孕婦在懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，也可能導致胎生有耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷。

台北市衛生局疾病管制科長歐佳齡說，這名男病例今年2月底至3月底到中國蘇州出差，應是在國外被傳染，他在6日、11日分別出現喉嚨痛、出疹症狀，今天確診為德國麻疹。

歐佳齡指出，德國麻疹出疹前後7天均具傳染力，該男曾在本4日搭乘紅樹林—崁頂淡海輕軌、捷運淡水─紅樹林線，並到美麗新淡海影城；6日男子則到南港展覽館2館參觀台北國際寵物用品博覽會春季展、中國信託金融園區。

歐佳齡提醒，民眾如有發燒、頭頸部淋巴結腫大、關節痛、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速聯繫衛生局或健康服務中心安排就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

衛生局提醒，民眾須避免帶未滿一歲及未完成接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗疫苗（MMR）的嬰兒前往德國麻疹流行地區，也提醒家中若有未接種MMR疫苗的幼兒，應盡快至設有旅遊醫學門診醫院自費接種疫苗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/