週六西半部留意局部大雨 白天悶熱上看32度

2019-04-19 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕今天（19）有兩波颮線移經澎湖和台灣中南部地區，造成局部短時強降雨、雷擊與強陣風，而明天（20）鋒面位於北部海面，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區可能會有局部大雨。

中央氣象局預報，今晚至明天上午台灣中部以北和東部有短暫陣雨，南部則為多雲偶有毛毛雨，但有局部大雨發生的機率，至明天下午大部份地區雨勢會趨緩。氣象局也提醒，昨天歷經強震，又逢下雨，行經土石鬆軟或地質脆弱區域請務必留意坍方或落石風險，而花蓮崇德山區已有山壁崩塌的災情，也請多留意當地交通資訊。

另根據天氣風險公司，週末多為中部以北和東部多有短暫陣雨，南部則為多雲天氣，但週日（21）氣溫會因冷空氣影響而下滑。

溫度方面，大致和今天類似，明天白天各地高溫普遍在29至32度間，不過清晨和入夜後各地稍涼，約在22、23度。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級；金門地區受中國大陸東南沿海污染物影響，為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天除了基隆市在中量級外，其他縣市均落在高量級或過量級。提醒民眾記得防曬、補充水分並盡量待在陰涼處。

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