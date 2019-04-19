空服員將罷工投票 長榮：遺憾！會盡全力保障無辜旅客權益

2019-04-19 19:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今召開會員代表大會，會中通過將啟動罷工投票決議，長榮航空呼籲桃空職工，回到談判桌上，持續理性溝通、消弭歧見以創造雙贏，而不要走向雙輸局面；若桃空職工為提高空服員薪資福利，堅持要採取激烈的方式，長榮航空一定會盡全力做好因應方案，保障無辜旅客權益，將影響降至最低。

長榮航空表示，公司已連續4年發放4個月年終獎金，4年來調薪幅度累計達每月近萬元，不但在航空業居冠，在民營企業也是名列前茅。但長榮須自負盈虧，且要兼顧全體員工、股東及所有客戶與旅客權益，日前在與桃空職工的三次調解會中，公司都已竭盡所能，具體提出增進空服員勞動條件的方案，對啟動罷工投票決議表達遺憾之意。

對於桃空職工提出單一航段飛行時間（FT）超過3小時，空服員就要在外站過夜訴求，長榮航空表示，這已遠超過現行國際各航空公司的派遣標準，長榮航空目前針對來回航段總飛航時間（FT）超過7.5小時的航班，皆已安排外站過夜或是兩組空服員輪流服勤。甚至在桃園－金邊BR265（3月已實施）及桃園－東京BR198（預計7月實施）航班，推出「專飛包月班」，空服員可自主報名是否參加單1月份專飛此航班，就能在1個月內只要上班10天，可休20天。服勤這種專班的空服員，每月收入不僅沒有減損，反而可增加其在家中的休息日；但桃空職工仍堅持只有「外站過夜」為唯一解決方式。

提高日支費訴求，桃空職工要求比照華航調成每小時5美元，長榮航空表示，空服員現行每小時新台幣90元日支費，加上公司付費的飯店早餐，換算下來空服員平均每頓在外站餐費，可達1600元至2,000元；長榮這3年的調薪及年終獎金也都超越華航許多，因此長榮和華航全年的薪資福利待遇，幾乎沒有差距。雖然如此，基於勞資和諧，公司在調解時仍然提出增設「飛安服勤奬金」的對案，預估每月可實質增加空服員1500元至2500元不等的收入，很可惜桃空職工並未接受。

長榮航空表示，台灣為海島，航空運輸並無替代方式，航空業一旦發生罷工，不僅會影響上下游產業及相關消費者權益，對於社會安定、經濟發展也影響甚鉅；但若真的發生罷工，長榮航空會盡全力做好因應方案，將影響降至最低。

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