下午一場大雨！ 高雄6月底前不會缺水

2019-04-19 17:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄水情燈號上月由藍轉為水情稍緊綠燈，今天一場大雨，高屏溪河堰川流量略為上升，明後天還會有雨勢，集水區水量也還會繼續匯集，水利署南水局樂觀預估，這波雨勢來得及時，到6月底前，高雄地區不會有缺水危機。

迄昨為止，全台僅有新竹、高雄為水情稍緊綠燈，不過新竹因上波雨勢挹注，今天已經轉為藍燈，南水局副局長鄒漢貴表示，這波雨勢對高雄水情有幫助，將會在全國水情會議檢討燈號。

鄒漢貴表示，到今天下午4時為止，高屏溪降雨量為23.5mm（毫米），川流量從17cms（每秒平方公尺）上升至22.9cms，曾文水庫降雨量有20mm、增加約70萬噸，南化水庫有26mm、10萬噸，雖然不算多，但明後2天都有雨勢，且集水區水量逐漸匯流，對水情很有幫助。

鄒漢貴強調，水情綠燈其實對民生及工業用水不會有影響，高屏堰每天取水12cms、約110萬噸原水，以目前川流量估算，加上未來仍有雨汛，應該足夠支撐到6月底前，高雄地區不會有缺水危機。

原水濁度仍低，只有50NTU，南水局將持續觀察，並已經完成高屏溪、東港溪伏流水整備，鄒漢貴說，如果濁度影響供水，將啟用伏流水，單日可供高雄30萬噸原水。

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