五甲龍成宮媽祖明出巡 百名辣妹扛轎遶境

2019-04-19 17:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台瘋媽祖，高雄市大廟五甲龍成宮斥資2000多萬元，明天（20日）起擴大舉辦國際藝陣嘉年華，出動百名辣妹扛媽祖遶境、70多個陣頭3000人助勢，與首訪南部的日本阿波踊舞團展開台日文化尬場交流，成為媽祖文化國際交流盛會。

五甲龍成宮今年迎接4年一次媽祖出巡，廟方斥資2000多萬元，擴大舉辦國際藝陣嘉年華，廟前廣場打造3米高龍鳳燈籠迎賓，還推出為期9天的活動，每天都有晚會熱鬧滾滾，盛況可期。

國際藝陣嘉年華明天由媽祖遶境祈福打頭陣，媽祖乘坐重700斤的手工木雕神轎出巡，廟方找來百名年輕辣妹扛神轎，2天要走30公里，深入大街小巷，主委鄭振成說，全程開放民眾鑽轎底，媽祖出巡到哪裡，信徒都能鑽廟底，為民眾祈福保平安。

廟方將出動全台唯一青頭獅，超過百人陣容龐大，保留百年傳統文化，更有多家廟宇加入行列，70多個陣頭3000多人齊聚一堂尬場，連國光儀隊、宋江陣也是首次助陣，帶來精采演出。

值得一提的是，日本東京高圓寺的阿波踊舞團也將來台首訪南台灣，帶來阿波踊舞踩街表演，與台灣傳統藝陣文化交流，日本櫻花國際高校也將來台參訪，還有日本和服走秀、歌唱及舞蹈等表演。

主委鄭振成說，9天活動每天都有晚會，推出日本藝文音樂祭、台灣文化藝分享、藝文之夜等，去年奪下日本大阪國際扯鈴大賽團體組冠軍、在地台灣之光五福國小扯鈴隊也將帶來精彩演出，歡迎民眾共襄盛舉。

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