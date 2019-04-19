暴雨毀樹壓路 日月潭南口交通一度阻斷

2019-04-19 17:24

首次上稿 16:22

更新時間 17:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕受對流雲系旺盛影響，南投下午下起暴雨，雨勢忽大忽小，持續不斷，其中省道台21線水里鄉往日月潭方向，靠山壁側出現樹木傾倒阻擋道路，造成日月潭南口交通受阻，轄管的公路總局信義工務段緊急調派機具，約在1小時後全面搶通。

日管處表示，下午雨勢來得又大又急，位在日月潭風景區南口的入口方向，道路遭山壁傾倒路樹擋道，2線道都被占據無法通行，隨即聯繫工務段協助排除。

信義工務段表示，接獲路樹倒塌訊息，已立即通知附近的工務段人員前往了解，初步將先清除樹梢枝條，儘量搶通單線，另一方面也出動施工機具，約在5點就排除壓路的樹木。

警方則說，接獲道路阻斷已派員前往交管，由於對向2車道一切正常，因此暫時調撥1個車道供前往日月潭方向的車輛使用，離開日月潭的車輛則暫時只能使用1個車道，現場都有交通錐與警力做交管，往來日月潭的交通應不會有太大影響。

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