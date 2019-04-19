跨海求變臉 馬籍女子切除2公斤肉瘤

2019-04-19 16:50

［記者王峻祺／花蓮報導］28歲馬來西亞籍女子琳琳（化名），2014年罹患惡性「皮膚纖維肉瘤」，原本俏麗臉龐，逐漸長出多顆比壘球還大的肉瘤，左眼還因被腫瘤覆蓋險些失明，去年跨海來台求醫，歷經花蓮慈濟醫院7次重建手術後，切下2公斤肉瘤「成功變臉」。

深受惡性腫瘤「皮膚纖維肉瘤」之苦的琳琳，在5年前發病後，曾在馬國當地醫院進行4次腫瘤切除及放射治療，但隔年又再度復發，去年底來台後，共經歷慈濟逾3個月、7次的手術治療，才把長滿肉瘤又下垂的左臉恢復平整自然樣貌。

琳琳回想在第2次發病時，臉上腫瘤如吹氣球般長大，大小不一的肉瘤分布左臉、左前額，最大顆腫瘤甚至垂到下巴外，因不時滲血且有異味，導致身體愈趨虛弱，也因自卑終日不敢出門，更無法面對6歲女兒，深怕被當成怪物。

花蓮慈院針對琳琳個案，召集耳鼻喉科、整形暨重建外科、眼科、麻醉部、護理部等醫護團隊共同制定醫療計畫。副院長陳培榕表示，文獻上並未看過這麼大顆的臉部腫瘤，慶幸腫瘤只侷限皮膚，癌細胞並未轉移到顏面骨頭，但術中巨大腫瘤出血狀況較難控制，需移除遮住脖子部位的腫瘤後，再使用血管帶束縛外頸動脈，減少出血量。

花蓮慈院整形暨重建外科主任李俊達說，為移除腫瘤，將琳琳的額頭、左臉、鼻頭上方等部位皮瓣都切除，再使用左手臂皮瓣、左大腿、左側鼠蹊部、右大腿皮瓣、口腔黏膜，分別重建額頭、左臉頰、左眼結膜、右眼皮等部位；第一次腫瘤移除及皮瓣重建手術就耗約13小時，5個團隊輪流接力，移除近2公斤腫瘤。

琳琳在切除巨大腫瘤後，隨即進行左眼下眼瞼重建、左眼皮開眼及縫合等，並接續等待傷口復原，今首度在醫護團隊陪同下對外亮相，院方也遞上蛋糕象徵「重生」，迎接嶄新生活。

「感謝醫療團隊、家人及所有伸出援手的人，讓我獲得重生！」琳琳說，治療過程不敢喊痛，一直勇敢面對，希望能讓自己盡快恢復昔日面容，謝謝醫療團隊努力，讓自己不僅「變臉成功」獲得重生，也重拾自信，心情跟著開朗起來。

李俊達強調，惡性皮膚纖維肉瘤不只罕見，發病原因也不明，民眾皮膚上若出現褐紅色不明硬塊，且生長速度快，還有傷口、流血等症狀，應盡速至皮膚科或整形暨重建外科就醫檢查，避免病灶加劇。

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