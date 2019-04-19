高雄市區烏雲密布 即時空品APP提醒民眾避雨

2019-04-19 15:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局推出高雄即時空品APP受歡迎，不但每日預報明日空品，還提供即時劇烈天氣提醒，高雄市區今因南風抵達，空氣品質已大幅好轉，不過現今天空烏雲密佈，環保局表示，高市有強烈對流靠近，市區將陸續出現大雷雨，將由北高雄先開始，持續時間約1小時，請民眾趕快避雨。

環保局表示，高市今受到水氣、南風的影響，市區從清晨開始，就降下陣陣的雷雨，這波雨勢，比預期早了約6小時，但也因為旺盛的對流系統通過，帶動地面風向迅速轉變，加上南風提早抵達，目前整體空氣品質的「即時數值」大幅轉好。

環保局指出，這波空氣好轉，預估將持續至下週一，期間空氣品質都將因為南風、降雨，而保持在普通或良好，但提醒大家，未來幾天，都可能出現比較劇烈的降雨，外出都要記得攜帶雨具。

環保局剛發布即時劇烈天氣提醒，表示有強烈對流靠近高雄市，市區將陸續出現大雷雨，且由北高雄先開始，持續時間約1小時，大雨將伴隨打雷，提醒民眾外出注意安全，不過大雨加上陣風，空氣品質將更為轉好。

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