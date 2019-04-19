讓觀眾上舞台看表演 「當代音樂平台」衛武營明登場

2019-04-19 15:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心三大表演藝術平台最後壓軸「當代音樂平台」明登場，德國柏林新音樂室內樂團將演出《立體鏡》，以「音樂劇場裝置藝術」模式呈現，全台唯一的葡萄園式音樂廳將首次開放觀眾上舞台看表演。

衛武營表示，《立體鏡》由柏林新音樂室內樂團融合音樂會、劇場、舞蹈及裝置藝術形式，在音樂廳舞台上建構音樂環境，詮釋一個奇異城市，其中有個詭異奇妙的樂團，由人與動物各半組成，尋找「音樂」構築的烏托邦。

衛武營指出，首次開放觀眾自由進出衛武營的音樂廳舞台，每場次只開放160席次，參與的觀眾遊走在演奏家身旁、穿梭在舞台上的場景中，或站或坐，體驗前所未有的沉浸式聆賞。

由傳統南音與即興電聲揉合，電聲音樂家李勁松與南音藝術家蔡雅藝合作《南音味自慢─現代古韻》，是去年香港新視野藝術節的委託創作作品，與「一才鑼鼓」陳志江的說唱南音、跨媒體藝術家米路什‧盧澄斯基、舞者曾景輝和詩人宋子江攜手，眾人在舞台大玩即興演出。

此外，CNN譽為「全港最前衛音樂團體之一」香港創樂團與台灣旅德指揮家廖曉玲，帶來打破形式界限的多元現代音樂演出《崢嶸之樂》，演出台灣、香港、澳洲青年作曲家得獎作品，呈現不同文化背景的當代樂想，並以20世紀英國大師喬治‧班傑明的作品呼應，窺探古典音樂進入現代時期後，再歷經一整個世紀的轉變。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/