林右昌：培訓影音人才 讓更多市民投入歷史再造

2019-04-19 15:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府結合大基隆歷史場景再現整合計畫所舉辦的在地影音人才培訓課程，今天舉辦成果發表，基隆市長林右昌表示，大基隆歷史場景再現計畫最重要的是跟地方連結，也期望能有更多市民共同投入歷史再造行動。

林右昌表示，大基隆歷史場景重現除了軟硬體建設、虛擬實境等，最重要的是跟地方、跟在地市民的連結，期許讓市民的力量，成為大基隆歷史場景再現過程中很重要的元素。

林右昌指出，文化部推動這項計畫時，不只是實體與虛擬的重建，更在意的是人才的培訓，才能讓這些策劃跟想法一直延續下去，透過影音人才培訓，提供非常好的媒介，由於學員的反映非常好，因此文化局也會研議再開辦課程，也希望有更多人參與大基隆歷史場景再造行動。

報名參與這次培訓課程的63位學員，從15歲到62歲都有，例如一對50多歲的高先生夫妻一起報名，希望在女兒出嫁時能剪輯女兒成長與祝福的影片，象徵父母親給女兒的祝福；就讀基隆商工3年級的詹同學則表示，接觸培訓計畫，讓她知道如何藉由影片「為家鄉說故事」，透過課程中的走讀，也對家鄉有更多的認識。

文化局表示，這項「在地影音人才培訓課程」，除了學習攝影的知識及技巧外，還結合走讀、周末講座、影像與基隆歷史對話、在地耆老分享、電視台參訪、VR體驗、空拍等豐富充實多元的內容，讓學員親身感受基隆這座美麗城市與歷史深度。許多學員在看到影片時，表示對自身的進步很有成就感，也加深對所生活的城市-基隆有更深刻的情感連結。

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