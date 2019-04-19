南投水沙漣尋幽 古道串聯鐵道、小吃風味遊

2019-04-19 15:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕串聯南投魚池鄉、水里鄉的水沙漣古道，過去是通往埔里盆地的商旅要道，2年前轄管的日月潭風景區管理處斥資1400萬元整修，今起開放民眾古道尋幽，遊客可從魚池端進入，抵達水里終點於二坪山台電電廠品嘗冰棒，再到市區大啖肉圓小吃，並能搭集集支線火車前往車埕遊憩區，日管處盼藉此步道串聯小鎮漫遊與山脈旅遊，嘉惠城鎮觀光與產業發展。

日管處長洪維新表示，古道之前年久失修，經地方人士、立委馬文君的奔走爭取下，便投入整建，該工程除改善路面與指標，也重塑古道人文風情，沿途設有牽豬哥壁畫、土地公廟遺址，以及挑甕缸故事等文創元素，呈現過往人們循古道趕豬哥配種，挑米、鹽、水缸交易的商道熱絡景象，盼讓這趟2.6公里的林蔭古道，走起來更具歷史況味。

鄰近魚池端古道入口的日月潭特色遊學中心，現委由歐都納戶外體育基金會經營，古道整建啟用後，將由該基金會認養維管，經營的遊學中心也會與當地武登社區合作，由武登部落發展協會帶領遊客做古道巡禮導覽，認識古道人文風情，讓社區與企業互惠共好，永續發展。

日管處指出，古道先前已有幾次的踩線行程，遊客從魚池端進入，一路導覽到水里的二坪山台電電廠冰店，體驗健行樂趣，遊客除可直接折返，或搭車回到起點，也能順道至水里市區用餐，品嘗肉圓、什錦麵等風味小吃，甚至可到水里火車站搭火車進入車埕旅遊，遊完再回到魚池端的古道入口，不論半天或全日的行程，都相當充實多元，也很貼近在地。

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