「幸福風起」首播茶會 看見竹市建設成果

2019-04-19 14:32

〔記者王駿杰／竹市報導〕為使民眾看見新竹市4年多來的建設成果，竹市府特別拍攝影片「我們在城市進擊的路上─幸福風起」影片，藉此回顧過去1千5百多個日子以來竹市的銳變與進步，今天在市府舉辦首播茶會，市長林智堅邀來第一線市府同仁分享公務員與工程的日常。

「幸福風起」影片約4分鐘，內容從福利政策、新校園運動、交通改善計畫、運動休閒、文化經濟5大層面切入，在東區、北區與香山細數過去4年多竹市的多項建設與改變，彙整城市蛻變的模樣與數據，並邀請多位民眾分享，片中，有媽媽有分享親子館使用心得，表示「對父母福利蠻大」，也有新住民說新住民服務中心的助益很大。

市長林智堅說，去年竹市府在台灣景觀大賞獲得「都市景觀治理獎」，今年國際景觀大賞中他也獲得提名，將代表台灣參加「亞太區景觀建築傑出人物賞」，他要將這份榮耀獻給新竹市民，也要獻給共同打拚的第一線同仁。

座談會中，由市府環境景觀總顧問徐昌志主持「我與工程的日常」，邀請多位科長交流，暢談工程甘苦，執行多項基礎工程的工務處土木工程科長葉時青說，雖然推動工程時需不斷與民溝通，但他很喜歡與這個團隊合作無間的默契，且民眾的微笑是他堅持的動力。

管理全市大小公園、城市行銷處觀光工程科長游蘭英說，她雖有接不完的修繕電話，但聽到民眾的稱讚就很有成就感，在中央公園無障礙遊具推動後，甚至有媽媽群特地前來致謝，這些鼓勵都會回饋成為她打造更優質工程的動力。

行政處副處長許智堡指出，近期多項公共工程獲獎，可看出市府團隊透過「設計」來翻轉城市的成果，包括「幸福廣場」、「新竹公園麗池園林空間」、「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」、「香山濕地賞蟹步道」、「新竹漁人碼頭」及「將軍村開放圖書資訊園區」榮獲2018第六屆台灣景觀大賞，市府更獲中華民國景觀學會頒發「都市景觀治理獎」，表彰對城市美學治理的優異成果。

另外，在2018國家卓越建設獎，「微笑水岸｣系列建設「新竹漁人碼頭風箏賽場與親子沙灘工程｣，榮獲「最佳環境文化類｣最高榮譽卓越獎、「新竹轉運站風雨走廊｣獲特別獎、「新竹之森｣系列建設「幸福廣場」、「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程｣及「新竹綠園道串聯整建計畫」，則奪下3項金質獎，非常不容易。

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