全台不到300隻 拍鳥者騷擾、公佈座標恐害了瀕危草鴞

2019-04-19 13:20

〔記者蔡文居／台南報導〕被列為瀕危的一級保育類草鴞，估計全國可能剩下不到300隻。最近一對親子現身台南沙崙農場，因位置GPS座標被公佈，吸引全國大批鳥友和攝影者的關注。台南鳥會發現，有部分攝影者為了拍到清楚的照片，使用播放鳥音和持續用強力燈光搜尋的方式拍攝，對草鴞造成很大的干擾，也讓牠們不得安寧。

台南市野鳥學會今天疾呼「愛牠，請給牠自由學習覓食的空間」，不要以過度干擾的方式觀察或攝影。

台南鳥會表示，這兩隻草鴞從外型判斷應該是一對親子，幼鳥剛離巢不久，正跟著親鳥學習獵捕食物，沙崙農場是牠們的主要覓食區。上週在台灣的某鳥類攝影line群組裡，有人貼出在沙崙農場拍攝到保育類草鴞的照片，並公開拍到的詳細位置GPS座標。

此事快速傳開，引來各地鳥類攝影愛好者到該地點架設長鏡頭駐守和搜尋，每天從傍晚到隔日清晨。然而過多的人潮和不當的舉動都可能嚴重干擾夜行性草鴞的作息，甚至讓正在跟著成鳥學習獵捕食物的幼鳥，因為干擾而降低獵食成功的機率，不容易存活下來。

台南鳥會表示，甚至有攝影者在黑暗中用強力光源直射草鴞，這對習慣在夜間黑暗中活動的草鴞也是很大的干擾。由於草鴞是一級保育類動物，已引起保育團體及鳥友關切，該會也已通報南市農業局森保科、保七總隊嘉義分隊及沙崙當地的歸仁派出所，了解是否有觸犯野生動物保育法。

台南鳥會表示，草鴞又名「猴面鷹」，以鼠類為主食，是台灣已知13種貓頭鷹中唯一在草生地棲息繁殖的留鳥。因人為開發干擾嚴重，使得草鴞成為目前台灣數量最少的貓頭鷹，估計在300隻以下。呼籲民眾和愛鳥人士不要因為好奇或是只想湊熱鬧卻反而害了草鴞。

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