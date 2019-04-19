看盡生離死別 新竹馬偕醫院「子顏」辦潑墨字畫展

2019-04-19 12:30

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹馬偕醫院環衛組陳美妹遊藝筆墨30年，寫的一手好書法，時常用筆名子顏將作品送至國內外參展，她說，由於多年在醫院工作看盡了苦痛與生離死別，希望她的字畫可以帶給每個人心裡安定的力量。對此，新竹馬偕醫院特別為她舉辦一場藝術聯展，即日起至5月31日將於醫院藝廊展出。

馬偕醫院新竹分院指出，本次將在醫院藝廊舉辦「漫漫藝術仨人展」，就是由陳美妹領軍，加上同為新竹市書畫協會成員的老師林麗文、張建盛，總共展出超過20幅字畫，主要以潑墨山水、寫意畫作為主，歡迎大家蒞臨賞析。

馬偕醫院指出，陳美妹在醫院小兒加護病房工作，雖非第一線醫護人員，但看到孩童生病與家屬的愁容，她仍會感到心痛，希望能用字畫安定人心、戰勝病魔。

國小就寫得一手好字的陳美妹說，因班導師的稱讚，讓她一頭栽進練字的世界，即使現在已60餘歲，仍享受拿筆桿書畫的感覺，30歲那年在機緣下看見書法老師張炳煌的字畫，非常景仰，拜師後便踏上書法領域，之後又學習國畫。

陳美妹說，她認為中國書法是世界上特有的美術品，除了啟發內涵與智慧，更能陶冶品性，如她本次展出的「柳溪春色」畫中，就有著繚繞山峰的薄霧，透過釣魚人在山間溪谷垂釣的姿態，繪出了寧靜、祥和的樣貌，暗喻人生淡泊、心曠神怡之感。

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