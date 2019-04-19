怪叔叔闖診所抱男童 家長恐慌PO文提醒

2019-04-19 12:01

〔記者張軒哲／台中報導〕偷抱小孩怪客？台中沙鹿一名婦人昨日帶孫子到診所看診，她將孩子放在遊戲室遊玩，一名身材壯碩中年男子突然抱住2歲男童，男童大哭後，婦人喝斥「幹嘛抱小孩！」，男子才悻悻然騎腳踏車離開，男童家長在臉書社群網站貼文敘述，引起家長議論，警方指出，家長已報案，會透過監視器畫面釐清男子意圖，但請民眾不要過度驚嚇或批評此事。

透過診所監視畫面可見一名身材壯碩中年男子騎腳踏車停放診所門口，男子並未掛號看所，他進入遊戲室與2名幼童嬉戲，遊戲室還有另一名婦人坐一旁，研判男子當下是想將約2歲男童抱上去坐搖搖馬，但此舉嚇哭男童，也引起阿嬤注意。

家長貼文提醒網友注意自己的小孩，以免發生危險！網友紛紛留言質疑「等孩子被抱走就來不及了」。

光華派出所長林聖國表示，在接獲報案當下，派員至診所了解，研判男子精神不太正常，調閱相關監視器，以釐清男子身分及動機。在事情尚未釐清之前，請民眾不要過度驚嚇或批評此事，以免造成負面觀感。

新任清水警分局長張啟祥也重視此案，請員警釐清案情。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/