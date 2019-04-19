突破！阿里山無人機物流測試 運送蛇毒血清與郵件

2019-04-19 10:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕交通部今天在阿里山鄉衛生所舉辦無人機物流測試，分別運送蛇毒血清到最偏遠的里佳部落與郵件至達邦，未來將持續測試，計畫擴大運用範圍至慢性病等用藥。

阿里山鄉衛生所位於樂野村，到里佳部落車程需一個半鐘頭，而且蜿蜒山路常因雨坍塌、交通中斷，如果用無人機載送蛇毒血清，只要花15分鐘，可以掌握救人先機。

交通部長林佳龍今天上午至嘉義縣阿里山鄉樂野衛生所主持無人機物流測試，林佳龍指出，無人機發展迅速，相關運用廣泛且可突破空間及人員限制，台灣的無人機技術執世界執耳，更要掌握其機先，交通部也著手研議相關法令，原預計今年7月上路，但為了更周延，延到明年初。

林佳龍進一步說，以昨天的7級大地震為例，地震發生後，公路總局就出動無人機清查山坡、道路、橋樑等是否受損，也即時針對台8線落石提出警訊，將危害降到最低。

疾管署供應的抗蛇毒血清為民眾遭毒蛇咬傷的救命醫療物資，產製不易且價格不斐，但毒蛇傷人事件又為偶發事件，為避免造成醫療資源浪費，目前抗毒血清全台共200多個儲備點，如果有無人機可以協助運送，就可以充分運用資源並掌握救人時效，這次測試成功，踏出第一哩路。

未來無人機醫藥物流業務，將擴及慢性病、結核病等，快速送達民眾手中，保障生命與健康。

林佳龍說，這次無人機載送郵件也是一大突破，可以確保服務不中斷。

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