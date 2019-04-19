膝蓋痠痛嗎？ 英國研究：可能是你「多了一塊骨頭」

2019-04-19 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕1小塊多餘的骨頭也可能成為我們膝蓋痠痛的原因嗎？某些人類的膝蓋中含有被稱為「豌豆骨」（fabella）的小骨頭，原本科學家認為那只是演化中留下來的無用之物，但現在倫敦帝國學院（Imperial College London）的研究指出，這塊小骨頭並非沒有用處，而可能是引起某些人長年膝蓋痠痛的元凶。

根據《BBC》報導，膝蓋的這塊豌豆骨通常藏在膝蓋骨後面的肌腱裡，多數醫生在臨床診斷時都將它視為毫無意義的小骨頭，換句話說，就算少了它，人類依然可以活得好好的。但現在1份來自倫敦帝國學院的研究報告指出，關節炎患者的膝蓋中很可能都含有這塊豌豆骨，最新研究報告已經刊登在著名解剖學期刊《Journal of Anatomy》。

倫敦帝國學院生物工程系的研究人員參閱了包含英國在內共27國，過去150年來所有關於膝蓋的醫學研究資料，並且發現，在過去100年間，膝蓋中含有豌豆骨的案例持續增加。根據2018年的統計，有39%的人膝蓋中出現豌豆骨，這個數字和1918年時的11%相比，已經增加了超過3倍。

研究指出，在古代猴子的身體裡，這些豌豆骨被作為膝蓋骨的一部份，有助於讓肌肉運動更流暢；但是當猴子演化成猿類和人類時，這些骨頭就在演化過程中消失了。「然而現在它們又捲土重來，甚至演變成人體裡的問題」，研究結果就顯示，患有骨關節炎的人，膝蓋裡出現豌豆骨的比例是一般人的2倍之多。雖然該研究尚無法明確指出兩者之間發生了什麼交互作用，但不免讓人猜想其關聯性。

為什麼這看似無用的東西再度出現？研究認為是營養的緣故。研究者提出的結論指出，現代人攝取的營養比過去多，這會讓我們長得更高、更重，也意味著會擁有更長的脛骨和更大的小腿肌，在在都讓膝蓋必須承受更大的壓力。為了對抗這些壓力，豌豆骨因而生長出來，但這些本來不該出現的小骨頭，很可能正是現代人關節炎病例增加的原因。

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