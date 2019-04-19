醫病》不知B肝帶原 一檢查竟發現肝腫瘤

2019-04-19 10:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣60歲王姓男子，不菸不酒，體檢時發現「胎兒蛋白」的數值高於標準值，進一步檢查，竟發現肝臟有一顆大於7公分的腫瘤；他經醫師調查疾病史，才明白自己是B型肝炎帶原者。王男在醫師建議下，接受第1次肝臟局部栓塞治療，並搭配B型肝炎治療，腫瘤縮小、胎兒蛋白指數也明顯下降，目前控制穩定，於門診定期追蹤治療。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師趙俊欽表示，衛福部統計，肝癌病逝的患者中，約有70%為B型肝炎帶原者、20%為慢性C型肝炎感染者。而B/C肝炎的病患有20%會進展至肝硬化，一旦肝硬化後每年有3至5%會有肝癌風險，這就是所謂的肝癌三部曲「肝炎->肝硬化->肝癌」。

趙俊欽說，肝臟沒有神經，因此一般民眾往往不知自己是B/C肝炎帶原者，加上慢性肝炎的症狀並不明顯，通常都是進展至肝硬化後，產生併發症，例如：食道胃靜脈曲張出血、大量腹水、肝性腦病變（肝昏迷）等症狀，才意識到嚴重性。

目前，肝硬化發生年齡的高峰在54歲以後，建議1966年以後出生且滿45歲者，可以搭配成人預防保健服務接受B/C型肝炎的檢查；若為1965年以前出生的民眾，則可依成人健檢進行GOT、GPT等肝功能檢查，當發現為肝功能異常時，可接受健保給付之必要的病毒肝炎檢驗，一旦確認為B/C肝炎帶原者，合乎治療計畫者，即可進行病毒藥物治療。

趙俊欽建議，B/C肝炎帶原者，一定要定期就醫接受肝功能、超音波、胎兒蛋白等檢查，若符合健保B/C肝炎治療條件者，則應遵從醫師指示接受治療，才能有效阻斷肝癌三部曲的發生。

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