里長掛布條禁餵食流浪貓狗 引爆社區與動保團體互槓

2019-04-19 09:49

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市苓雅區林華里近日貼出告示，「本里拒絕餵食野貓野狗」，甚至恐嚇餵食者將被照相舉發罰款，引爆愛貓愛狗人士不滿，台灣動物緊急救援小組今號召旗下的35萬粉絲一人一通電話向里長抗議。

里長林有定說，民眾餵食造成環境髒亂，環保局也有明文禁止，且野貓野狗愈生愈多，他是接獲許多里民的反映，為了社區的環境清潔才會掛布條，但如果動保團體對此有意見，願先撤下布條，雙方做理性溝通。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，里長貼出類似的告示，不但內容錯誤，且大開動保倒車；倪京台解釋，清潔隊依法無權針對餵食流浪貓狗者開罰，真正的執法單位是環保局，而開罰的構成要件必須是餵食者造成環境髒亂而未清理，才能依法處罰，該告示顯示里長林有定完全狀況外，而且有恐嚇之嫌。

台灣動物緊急救援小組今天起在臉書粉絲專頁發起「一人一通電話向里長抗議」行動，獲得廣大回響，短短幾小時已有萬人按讚支持。網友痛批「以後不會餵食這種無良里長」、「連尊重生命的觀念都沒有還想服務里民」、「用選票制裁這種里長」。

台灣動物緊急救援小組多位志工今天也到告示現場訪查，發現附近完全沒有貓狗大便或餵食貓狗產生的廢棄物，倪京台說，若要開罰應先針對這些亂丟廢棄物的人，而非怪罪到流浪貓狗頭上。

台灣動物緊急救援小組同時呼籲，愛心民眾餵養流浪貓狗也要自愛，餵食後記得要將容器、殘渣清理乾淨，最好也能將貓狗引導至不會乾擾民眾的地方餵食；倪京台也希望協助該里流浪貓狗節育，而非一味地禁止餵食與趕盡殺絕。

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