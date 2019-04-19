加入聯合國NETEXPLO智慧城市先鋒計畫 雲林打頭陣

2019-04-19 09:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣副縣長謝淑亞代表雲縣府，簽署加入聯合國NETEXPLO智慧城市先鋒計畫，開拓雲林國際交流契機，也成為台灣唯一加入聯合國教科文組織NETEXPLO首屆智慧城市論壇成員。

雲林縣副縣長謝淑亞與文化處長陳璧君18日出席巴黎NETEXPLO智慧城市論壇首日議程，並與法國交通部部長Elisabeth Borne會面，謝淑亞介紹台灣的偶戲文化，談及前駐法代表呂慶龍大使為了宣傳台灣偶戲不遺餘力，並邀請法部長來台灣參訪，同時代表雲林縣政府簽署加入聯合國NETEXPLO智慧城市先鋒計畫同意書，開拓雲林縣與與會各國交流之契機。

謝淑亞指出，雲林是一個農業大縣，高科技是一個威力強大的工具，必須整合各種資源，幫助農民提高生產效率，打造一個適合居民工作、學習、生活的雲林。

陳璧君指出，雲林優勢來自大自然生態平衡的環境，在這塊土地上可以蘊育出最優質的農業、漁業、蓄牧，以及最具台灣公民生活型態的宗教與人文特質，在智慧城市的規劃中我們重視居民的高度參與及友善利用土地，提升居民們生活與生存的幸福感。

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