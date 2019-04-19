新竹市大車站計劃 台鐵局承諾支持推動

2019-04-19 09:04

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動新竹大車站計畫已列入行政院前瞻基礎建設項目，台鐵局長張政源17日傍晚參訪竹市火車站及大車站計畫周邊土地，張政源表示會全力支持新竹大車站計畫，此計畫也列入交通部重要建設項目，未來會與市府建立互信合作關係，期許新竹大車站計畫成為台灣跨站平台的典範。

新竹市長林智堅說，新竹車站周邊土地與環境的改造，是翻轉城市軸線的重要契機，但鐵路高架或地下化最大的困境都因經費不足、施工期間所造成的交通黑暗期以及土地取得等問題而難以施行，市府已參訪日本岡山、品川車站及舊金山灣區轉運中心等成功經驗，認為「在鐵軌上方建構跨站平台」是解決竹市前、後站落差的可行方案，希望透過新竹大車站跨站式平台，讓百年車站風華再現，並提供友善步行環境及重要交通樞鈕位置，重建竹市步行城市願景。

林智堅說，大車站計畫首要考量交通便利性，市民到車站跨站平台轉乘及消費的便利應被考量，再者市府與台鐵共同開發前後車站區域，將帶動附近商圈，此外，透過都市更新、都市景觀及人行系統的重整與串聯，將縫合被鐵路切割的前後站都市紋理，市府相信「新竹大車站計畫」會成為未來車站改造的新典範。

張政源說，過去曾在新竹車站擔任站長，對新竹有濃厚感情，對市府所提新竹大車站跨站平台計畫，來整合大眾運輸及檢討周邊台鐵土地及後站都市更新的做法，認為很可行，台鐵局會全力支持。

張政源說，未來大車站計畫將整體規劃分期進行，透過台鐵與市府溝通平台逐步落實，以共存共榮共識的合作關係，讓新竹大車站成為城市亮點。

都發處表示，新竹大車站計畫獲中央交通部及台鐵局的支持，市府將與台鐵局共同推進新竹大車站計畫，同時新竹大車站計畫可行性研究報告會陳報交通部，只要行政院核定，就可接續辦理綜合規劃及設計等作業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/