讓傳承更有意義 玉井警為舊制服找新方向

2019-04-18 22:51

〔記者萬于甄／台南報導〕全台警察換新裝，基層員警今穿上新制服展現新氣象，而舊制服恐將收藏在衣櫥，為不讓舊制服浪費，台南玉井警分局長楊青垂發起「資源重生再利用」計畫，鼓勵員警自由捐贈舊制服，首批募得約100套衣褲，提供有需要的義警民防人員套量替換，讓新舊制服的交接別具意義。

玉井警分局表示，民防警力服裝因經費預算有限，而無法全數替換，因此，藉由新舊制服換裝，募得員警捐贈100多套尚未穿用之舊制服及褲子，提供58位義警及61位巡守隊員可自行套量替換，今已有10多位義警前往套量，好評不斷，也讓義警民防協勤時穿著能夠更有精神。

此外，善化警分局新市分駐所今換上新制服執行護童勤務時，許多學童及家長發現員警換新裝，紛紛表示「很帥氣、好看！」。警員黃依璇指出，新式制服穿起來很舒適，惟褲子寬鬆有彈性的設計剛開始會覺得有些不習慣，可能是以前的制服褲太過於貼身，整體上感覺很不錯。

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