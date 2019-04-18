台南防範震災 7月1日起公安檢查申報加入耐震檢查

2019-04-18 21:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近來地震頻繁，為了民眾居住安全，市府依內政部修正「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，今年7月開始要求台南市特定建築物每2年辦理1次耐震能力評估，併同該年度建築物公共安全檢查申報。

工務局指出，依法要納入公安申報對象，即1999年12月31日以前領得建造執照，建築物使用包括公共集會類、商業類、休閒文教類、衛生福利更生類、住宿類組，使用樓地板面積累計達1千平方公尺以上建築物，應辦理耐震能力評估檢查，例如飯店旅館、大型百貨公司等人潮聚集公共場所必須申報。

內政部原訂「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，工務局每年固定要求建築物公共安全檢查簽證申報，未申報者，依建築法第91條規定，可處建築物所有權人、使用人6萬元以上30萬元以下罰鍰。

工務局表示，由於該辦法並未納入耐震能力評估檢查，有鑑於地震頻頻造成嚴重損傷，內政部去年2月修法，規定特定建築物每2年辦理1次耐震能力評估，一併列入該年度建築物公共安全檢查申報。

此外，針對經耐震能力評估檢查結果為「需補強」建築物，明顯有公共安全疑慮，亦規定每2年辦理一次耐震能力評估檢查。

工務局強調，業主若逾期未申報，將開罰6萬元以上30萬元以下罰鍰，即使有提出公安申報，該局也會進行抽檢，若不合格，也照樣依法開罰，以落實公安機制防範未然。

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