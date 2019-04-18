小學女兒數學期中考98分 這題錯得讓人霧煞煞

2019-04-18 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕各級學校近期內進行期中考，1名小學家長將女兒98分的數學考試卷公布在網路上，唯一錯的1題要學生畫出16元，女學生畫出1個10元、1個5元與1個1元，被老師畫叉扣掉2分，引發網友不滿，直呼「超冤枉」。

家長將女兒考卷拍照後上傳到臉書社團「爆怨公社」，而小學女生錯在第九大題「寫出算式做做看」當中的第5小題，題目是「一個鹹蛋賣8元，媽媽買了兩個疑共要付幾元？」寫學生寫出正確答案與算式：「8+8=16，（16）元」。

接著題目要學生「畫畫看，怎麼付錢會剛剛好？」，小學女生畫出1個10元、1個5元與1個1元，老師認為錯誤，扣掉2分後總分98分，正確答案是畫上1個10元與6個1元，因此學童在知錯後已把錯誤答案擦掉，重新在考卷畫上正確答案。

網友們對此感到不滿，相繼留言說，「我只能說現在的教法把學生的頭腦都綁死了，一定要跟著老師的算式走」、「從現在開始學校所以費用~不管是學費學雜費等等~通通用1元來付~付到畢業~老師沒教錯~一定要用1元」、「這個邏輯我不懂」、「如果不能畫5元。他前面的題目畫5元是畫心酸的嗎」、「無聊的教學，這樣以後會比較有成就嘛？」

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