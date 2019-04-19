獨家》監院彈劾管中閔違法兼職 台大卻查無違規遭疑「包庇」

2019-04-19 00:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕監察院今年2月公告調查，認定台灣大學校長管中閔有違法兼職，如台大任教期間收領多間學校及企業與團體的金錢，但都未申報兼職；不料台大本月12日召開教評會，認定管「無違規」而結案；學者及家長皆批包庇，家長更怒：「違法放任！這就是特權！」台大難擔學術龍頭。

監察院調查管中閔兼職案，2月公告調查結果，發現管任職台大教授期間，從98到100年、105到106年等，有政治大學、中央大學、勇源教育基金會、壹傳媒台灣分公司、暨南大學、台經院、兩岸企業家峰會等金錢款項收入，經詢各機關也取得兼職證詞，但管均未申報核准，違法情事要教育部及台大「責無旁貸」處置。

但台大對此表示，12日本校教評會依台灣大學教師懲處要點應有之程序，就管中閔校長擔任本校專任教師期間，是否有違法兼職情形，進行處理。處理結果，認定並無違反教師兼職處理原則之具體事證。本校將於近日內將結果呈報教育部轉監察院。

台大電機系特聘教授吳瑞北也是校教評會成員之一，強烈質疑校方作法不當，點出校教評會在開會前1天才通知要討論管案，且人事簽辦、調查小組成員與涉案人有重大利益關係，未適當迴避，且調查報告也完全保密，直言不公開卻要校教評會背書，不願身染污名而留下不同意紀錄。

吳瑞北說，監院調查都已公開，有報稅資料、各校與團體說法等，校方卻僅由管理學院調查，還說「查無具體證據」，況且台大調查未公開，且單就管本人在企業金控的年收入就約150萬元，僅第1年申報，之後就完全沒報備，已違反台大學術合作回饋金規定，影響學校利益，吳瑞北指，名與利本難兩全，認為教授起碼要遵守遊戲規則，否則難成學生表率。

「教育是表率！最好大學卻違法放任？」全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱痛批，從此事就可看出明顯的「師師相護」，校教評會不顧準司法機關的監察院調查，剛愎自用，故意放水，不僅違反教育基本法，也造成學生長遠受害，也質疑政府無能、讓特權橫行最高學府，強調教評會組織應有外部社會公正人士參與，才可解決病灶。

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